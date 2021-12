Indringer (19) wilde koningin Elizabeth doden blijkt uit schokkende video

De 95-jarige koningin verbleef op dat moment in het kasteel om kerst te vieren. Ze was in het gezelschap van onder anderen haar zoon Charles en zijn vrouw Camilla toen de man het terrein binnendrong. De man is zaterdagochtend aangehouden door de politie. Via een touwladder zou hij het terrein van Windsor Castle hebben betreden.

Kruisboog

De Brits krant The Sun schrijft dat de 19-jarige man beelden naar enkele vrienden heeft verstuurd over zijn actie. De beelden zouden zijn geplaatst op het sociale medium Snapchat, 24 minuten voordat de indringer bij Windsor Castle werd aangehouden. The Sun kreeg de beelden in handen.

Daarop is te zien hoe de man een kruisboog vasthoudt en een donkere capuchontrui en wit masker draagt.