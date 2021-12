Wintersport gered dankzij Duitse prikmarathon: 'Heel blij met deze prik'

In trek bij Nederlanders

De prikmarathon is ook bij Nederlanders in trek. Zo komen mensen uit het hele land naar de Duitse stad om bijvoorbeeld hun skivakantie te redden. Elleke en Laura zijn 27 jaar en krijgen pas volgend jaar hun boosterprik in Nederland. Over twee weken willen ze naar Oostenrijk op skivakantie, maar zonder booster moet je daar verplicht in quarantaine. Sinds vrijdag moet je bij aankomst in Oostenrijk tien dagen in quarantaine, tenzij je je boosterprik al hebt gehad.

"We zijn heel blij dat het met de vaccinatie hier in Duisburg gelukt is", zegt een blije Laura.