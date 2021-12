Lift off: ruimtetelescoop James Webb is onderweg naar zijn plek, 1,5 miljoen kilometer verderop

De James Webb kan een miljard jaar verder terugkijken in de tijd dan de Hubble dat kan. Hij moet onder meer zoeken naar planeten waar leven mogelijk is, naar verre sterrenstelsels en sporen van de oerknal. Hij moet zeker tien jaar in gebruik blijven.

Hubble zal verbranden

"De belofte van de Webb is niet om te ontdekken wat we verwachten, maar om ontdekkingen te doen over het heelal waar we ons nu nog geen voorstelling van kunnen maken", zei Bill Nelson, het hoofd van NASA, na afloop van de lancering. "Ik kan niet wachten om te zien wat hij aan het licht zal brengen."

Nederlander Maurice te Plate werkte mee aan het gigantische project. ''Het is een gek idee dat het nu echt zover is, maar zeker fijn dat het eindelijk gebeurt'', zegt hij. "We hebben zo hard gewerkt, zo veel energie erin gestoken. En nu wil ik ook zien wat hij kan, wat hij ons allemaal gaat laten zien."