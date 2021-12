AH en Lidl stoppen met Braziliaans rundvlees om ontbossing Amazone

Uit onderzoek is gebleken dat de ontbossing van het Amazonegebied naar het hoogste niveau in vijftien jaar is gestegen. Veel ontbossing vindt plaats in beschermde gebieden.

Beschermen biodiversiteit

Albert Heijn gaat de komende maanden Braziliaans rundvlees uit het aanbod verwijderen, samen met leveranciers. "Bomen vangen CO2 op en helpen zo klimaatverandering verminderen. Bovendien zijn bossen de thuisbasis van een groot deel van de biodiversiteit in de wereld. Daarom zetten we ons in om ontbossing waar mogelijk te voorkomen. Daarbij letten we vooral op palmolie, soja, houtvezels en cacao. En nu dus ook rundvlees", geeft Albert Heijn aan.

Lidl Nederland verkoopt vanaf januari geen rundvlees meer uit Brazilië. "Bescherming van biodiversiteit, waaronder het voorkomen van ontbossing, is een centraal thema in ons duurzame inkoopbeleid."