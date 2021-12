Gouverneur Kentucky: waarschijnlijk 50 doden door tornado's

Volgens lokale media zitten zo'n twintig bewoners vast onder het puin van het deels ingestorte gebouw. Ook andere gebouwen in Monette zouden door de tornado zwaar beschadigd zijn. De Amerikaanse meteorologische dienst had voor verschillende staten in het zuiden van de VS waarschuwingen uitgegeven voor tornado's.

'Hartverscheurend'

"De tornado is al enkele uren bezig, en dat is bizar. Normaal is een tornado tien of twintig minuten aan de grond. Ik zie al meerdere meldingen dat het gaat over een record qua afgelegde afstand van de tornado", zegt Brian Verhoeven van Buienradar.

In Kentucky wordt dus gerekend op minstens 50 doden, maar volgens de gouverneur zou het aantal 'significant hoger' kunnen zijn. Hij noemt de schade en het dodental 'hartverscheurend'.