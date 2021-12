Duitse man doodt gezin omdat vervalst vaccinatiebewijs was ontdekt

De politie trof afgelopen zaterdag de vijf lichamen aan in een eengezinswoning in de stad Königs Wusterhausen, ten zuiden van Berlijn. Een dag later maakte de politie de vondst van de brief bekend.

Afnemen kinderen

De 40-jarige man schreef dat hij een vaccinatiebewijs had vervalst voor zijn vrouw, maar haar werkgever dit had ontdekt. Dat nieuws bevestigde de hoofdofficier van justitie aan de Duitse krant Bild. Hierdoor was de man bang om gearresteerd te worden. Ook was hij bang dat de kinderen, drie meisjes van 4,8 en 10 jaar, hem zouden worden afgenomen.