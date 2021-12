Olaf Scholz is de nieuwe bondskanselier van Duitsland: wie is hij?

"Hij is gekozen vanwege de betrouwbaarheid en voorzichtigheid die hij uitstraalt. Als teken van stabiliteit in een land dat niet graag in rep en roer is", zegt correspondent Jeroen Akkermans. De Duitse politicoloog Karl-Rudolf Korte noemt Scholz 'de beste Merkel': ingehouden, zakelijk, rustig en afwachtend.

Stille kracht

Maar of hij Merkel kan evenaren? "Merkel trad aan in 2005, dat was een compleet andere tijd dan nu. We zitten in een crisis en Scholz zal meer moeten meenemen dan alleen de terughoudendheid die hem kenmerkt. Ik weet niet of hem genoeg tijd gegund is om te groeien tot een echte leider, want dat straalt hij nu nog niet uit."