Duitsland kiest mogelijk voor '2GPlus': gevaccineerd of hersteld mét een extra test

De leiders kijken nu naar een omvangrijk pakket aan maatregelen, schrijven Duitse media. Zo krijgen mensen mogelijk alleen nog toegang tot niet-essentiële winkels, horeca, bioscopen en theaters als ze bewijs kunnen tonen van inenting of genezing.

2GPlus

Voor de horeca, bioscopen en theaters kan zelfs nog een aanvullende negatieve test worden gevraagd, het zogeheten 2GPlus. Privébijeenkomsten worden in een conceptvoorstel flink beperkt voor mensen die niet zijn ingeënt, zij mogen nog maximaal twee mensen van een ander huishouden ontmoeten, binnen of buiten.

In onderstaande video beantwoorden we drie vragen over 2G: want hoe effectief is het eigenlijk?