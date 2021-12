Amerikaan grootste plasticvervuiler ter wereld: 130 kilo per jaar

De onderzoekers stellen dat er bij wijze van spreken elke minuut een vuilniswagen vol plastic in de oceaan wordt geleegd. Als de wereld in dit tempo doorgaat, wordt er in 2030 jaarlijks 53 miljoen ton plastic in de oceaan gedumpt. Dat is zo'n beetje de helft van het gewicht van alle vis die elk jaar uit de oceaan wordt gevist.

Productie inperken

De onderzoekers roepen de Amerikaanse regering op om iets aan de hoeveelheid plastic afval te doen. Dat kan bijvoorbeeld door de plasticproductie in te perken of meer recyclebare materialen te gebruiken.