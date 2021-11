Propaganda in China werkt: nieuwe film breekt alle records

The Battle at Lake Changjin is veel besproken op Chinese sociale media, waar de kritieken lovend zijn. "Fantastische film, het leert me iets over de geschiedenis van mijn land, en het is ontzettend knap gemaakt", aldus Monica op het sociale medium Weibo. Ze schrijft dat ze de film met een groepje medestudenten is gaan kijken: "We vinden hem allemaal schitterend!"

Meest succesvolle film ooit

Monica en haar vrienden zijn niet de enige die er zo over denken: In de afgelopen drie weken, sinds de première, heeft de film een recordopbrengst neergezet: Maar liefst 800 miljoen euro tot dusver, en de teller loopt nog. Dat maakt het de meest succesvolle film in China ooit, en wereldwijd de meest succesvolle film van 2021.