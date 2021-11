Europese Commissie wil stop op vliegverkeer uit zuidelijk Afrika om nieuwe coronavariant

Maar het is nog te vroeg om iets te zeggen over de effectiviteit van de bestaande vaccins bij deze nieuwe variant, want er is nog te weinig data beschikbaar.

Hongkong

Het baart wel zorgen dat de variant in de Zuid-Afrikaanse provincie Gauteng volgens wetenschappers al verantwoordelijk lijkt voor 90 procent van alle besmettingen. De mutatie heeft zich al verspreid naar onder meer Botswana, Zimbabwe en Namibië.

Ook in Hongkong zijn twee besmettingen met de variant gemeld nadat een reiziger vanuit de regio in hotelquarantaine iemand anders besmette.