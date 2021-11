Groep besmette Nederlanders ontsnapt uit quarantaine, Spanje slaat groot alarm

De Spaanse overheid heeft een opsporingsbericht uitgedaan naar een groep Nederlanders die besmet is met corona en op de vlucht zou zijn geslagen. De groep zat in quarantaine in de Spaanse provincie Cacares, maar is nu spoorloos melden Spaanse media.

De groep bestaande uit 14 mensen zat in quarantaine in een speciaal plattelandshuis in de stad Navas del Madroño, schrijven Spaanse media. Medewerkers van de plaatselijke gezondheidsdiensten ontdekten dat de groep niet meer in het verblijf zat: de Nederlanders blijken spoorloos te zijn. Besmet met corona De plaatselijke autoriteiten besloten om een internationaal opsporingsbericht uit te doen. Die is ook op tv uitgezonden, melden Spaanse media. De Nederlanders hadden een accommodatie gehuurd in Navas del Madroño, een stad in de provincie Cáceres. Een van hen werd ziek tijdens een bezoek aan een Spaans park. Daarna werd bij zeker vijf andere leden van de groep ook corona ontdekt. Lees ook: 'De hele klas in quarantaine. Daar gáán we weer' Een misdaad De burgemeester van de plaats noemt de situatie surrealistisch en spreekt over een misdaad. De adviseur van de provinciale gezondheidsdiensten maakt zich ook grote zorgen over de verdwenen besmette toeristen. "Dit is echt een probleem voor de volksgezondheid”, zegt hij tegen El Diario. Bekijk ook: Egbert kreeg vorig jaar corona Bekijk deze video op RTL XL Egbert kreeg vorig jaar corona en wordt er nog elke dag mee geconfronteerd