Meisje (11) overleeft als enige vliegtuigcrash: 'Haar vader beschermde haar als een beer'

Moeder Christina is ervan overtuigd dat zijn omhelzing haar het leven heeft gered. "Ik weet zeker dat haar vader mijn dochter heeft beschermd. Hij gaf haar de beste knuffels. Dat is de reden dat zij het heeft overleefd."

Het meisje ligt nog in het ziekenhuis. Ze maakt het naar omstandigheden goed, maar haar herstel zal nog even duren. "Ze heeft veel botten gebroken. Maar ze is een vechter”, vertelde een familielid eerder al aan The Sun.