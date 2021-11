'Acht doden bij concert Travis Scott waren te vermijden geweest'

Hoe maak je een concert veilig?

De exacte fouten komen later boven tafel als het onderzoek is afgerond. Ook Gerard van Duykeren, directeur van de Security Company, waagt zich nog niet aan een oordeel. "Het is een enorme samenloop van omstandigheden. We weten nog niet precies wat er is gebeurd."

Maar Van Duykeren kan wel iets zeggen over de manieren waarop je de veiligheid kunt regelen. "Wij hebben front stage monitors die op het podium staan, je kunt barrières op verschillende manieren opstellen, de breedte van het podium is belangrijk en je moet inschatten wie er in het publiek staan. Een dance evenement is totaal anders dan Andre Rieu op het Vrijthof of K3 met kleine kinderen."

Even naar de barrières. Want dat is een manier waarop het publiek goed gescheiden kan worden. "Ik hoor dat er nu geen vakken waren, maar zeker weten doe ik dat niet. "De vraag is: hoe groot zijn de vakken? En hoeveel mensen laat je in het vak? Er moet niet te veel druk op mensen kunnen ontstaan want dan worden mensen doodgedrukt."

En wat als het dan wel echt misgaat? Van Duykeren: "Als het uit de hand loopt, zetten we de show stop. Dat gebeurt weleens als het echt onveilig wordt. Het lijkt erop dat Travis Scott het concert wel heeft onderbroken."