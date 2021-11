Brazilië in shock: 'koningin van het lijden' omgekomen bij vliegtuigcrash

Op foto's en video's van het ongeluk zie je de wrakstukken van datzelfde vliegtuig in een waterval. Wat volgde was een urenlange zoektocht naar de slachtoffers. Deze kon je live volgen op de Braziliaanse televisie.

De fans van Mendonça kregen hoop - ook omdat medewerkers van de zangeres in eerste instantie aankondigden dat de zangeres de crash had overleefd - maar die was van korte duur. Later bevestigde de lokale brandweer dat de zangeres was overleden.