Britse studie: vaccin vermindert baarmoederhalskanker met 90 procent

Het vaccin wordt in het Verenigd Koninkrijk gegeven aan meisjes tussen 11 en 13 jaar en sinds 2019 kunnen ook jongens het krijgen, meldt de BBC. Ook in Nederland kunnen meisjes van 12 en 13 jaar het vaccin krijgen. In ons land krijgen elk jaar meer dan 800 vrouwen baarmoederhalskanker. Ruim 200 vrouwen overlijden jaarlijks aan de ziekte. Het vaccin is dit jaar in het vaccinatiepakket voor jongens opgenomen.

Minder uitstrijkjes

Volgens de Britse onderzoekers betekent het succes ook dat er mogelijk minder uitstrijkjes genomen hoeven te worden in de toekomst. Dat zou mooi zijn, want bijna 90 procent van alle doden met deze ziekte is afkomstig uit landen waar er weinig toegang is tot de screening.