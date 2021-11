Vermiste Cleo (4) levend teruggevonden in afgesloten huis in Australië

Het meisje werd teruggevonden in een afgesloten huis in haar woonplaats, het West-Australische Carnarvon. Agenten moesten de deur forceren om binnen te komen, en vonden Cleo in een van de kamers van het huis. Ze is inmiddels weer bij haar familie.

Zoektocht

Het lot van de vermiste Cleo heeft Australië ruim twee weken in de ban gehouden. De Australische autoriteiten hadden een beloning uitgeloofd van een miljoen Australische dollar (ruim 640.000 euro) voor tips die naar Cleo zouden leiden.