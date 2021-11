Hij reist Istanbul door met metro en boot: straathond Boji steelt harten

Fotograaf Chris McGrath volgde Boji een dag lang tijdens zijn tocht door de stad en zag dat de hond eigenlijk in elke bus of tram wil springen die hij tegenkomt. "En iedereen kent hem of heeft hem weleens gezien", zei McGrath tegen CNN.

Per se de boot naar Besiktas

Toch is niet iedereen altijd blij met Boji. Zoals onlangs in een restaurant, waar twee mannen tegen Boji schreeuwden dat hij een andere plek moest zoeken. De eigenaar greep in. "Dat is Boji! Hij kan blijven."