Leider beruchte drugsbende opgepakt in jungle Colombia

De Colombiaanse president Ivan Duque vergeleek de arrestatie van Otoniel met de val van Pablo Escobar, de leider van het Medellín-kartel die in 1993 werd doodgeschoten door de politie. "We zaten al zeven jaar achter hem aan", zei generaal Fernando Navarro, hoofd van het Colombiaanse leger over Duque.

Linkse guerrilla en paramilitair

De 50-jarige Otoniel werd de leider van Clan del Golfo na een periode actief te zijn geweest als linkse guerrilla en later paramilitair. De bende, die bestaat uit 1200 gewapende leden - van wie de meeste voormalige extreemrechtse paramilitairen -, is aanwezig in tien van de 32 provincies van Colombia. Naast drugshandel zouden ze ook betrokken zijn bij illegale mijnbouw.