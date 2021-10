'Vrouw verkracht in trein VS, medepassagiers grepen niet in'

Een woordvoerder van de spoorwegpolitie zou ook gezegd hebben dat omstanders gefilmd zouden hebben terwijl de vrouw verkracht werd, schrijft de BBC. Of dat klopt, wordt nog onderzocht.

'Ongelooflijk sterke vrouw'

De omstanders die niet ingrepen of zelfs filmden, kunnen mogelijk worden vervolgd, zegt de politie. Wat de aanklacht dan precies zou worden, is niet duidelijk. Deskundigen twijfelen überhaupt of zo'n vervolging kans van slagen heeft, zeggen experts tegen de BBC.

Het slachtoffer is na de aanval overgebracht naar het ziekenhuis, waar ze behandeld wordt. De politie noemde haar in een verklaring een 'ongelooflijk sterke vrouw'. "Het is ongelooflijk wat ze heeft moeten doorstaan. Hopelijk komt ze hier overheen."