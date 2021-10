Oud-secretaresse concentratiekamp na vluchtpoging toch voor de rechter

De vrouw was in haar tienerjaren secretaresse in kamp Stutthof, in de buurt van het Poolse Gdańsk. Daar vonden tienduizenden mensen de dood in de gaskamer of door uithongering en ziekte. Furchner wordt medeplichtigheid verweten aan de moord op meer dan 11.000 gevangenen.

Als 96-jarige voor de jeugdrechter

De hoogbejaarde vrouw reed vandaag in een rolstoel naar de rechtbank in de Duitse plaats Itzehoe, maar ze moet daar ondanks haar leeftijd voor een jeugdrechter verschijnen. Dat heeft te maken met de leeftijd waarop ze de strafbare feiten zou hebben begaan.