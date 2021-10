Na rellen van vorige week, weer tienduizenden Italianen de straat op

Verbieden

Italië was van 1924 tot 1943 een dictatuur onder leiding van Benito Mussolini (1883-1945), de zelfbenoemde uitvinder van het fascisme. Hij kwam al in 1922 aan de macht en korte tijd later werden coalitiepartners net als tegenstanders van zijn regering gearresteerd en werden partijen ontbonden.

De Italiaanse regering nu overweegt Forza Nuova te verbieden. Vakbondsleider Luigi Sbarra eiste op de betoging een verbod op alle neofascistische of neonazistische organisaties.