Kaas, coke en killers: Duits tijdschrift haalt keihard uit naar Nederlands drugsbeleid

Peter R. de Vries

Het blad schrijft onder meer: "Cocaïnebendes dragen Kalasjnikovs. Politieagenten, advocaten en journalisten wagen hun leven." Ook de aanslag op Peter R. de Vries wordt beschreven.

Vorige week werden in Duitsland drie Nederlandse tieners opgepakt tijdens een grenscontrole wegens drugssmokkel. Het was groot nieuws bij onze oosterburen. Het drietal had harddrugs bij met een straatwaarde van 800.000 euro.

Legaliseren van cannabis

In Duitsland wordt momenteel ook de discussie gevoerd over het legaliseren van cannabis. Het blad is stellig en roept op om niet de weg van Nederland te kiezen.