Duits slachtoffer van overstroming na maanden teruggevonden in Rotterdam

Een Duitse vrouw die sinds de hevige overstromingen in juli werd vermist, is dood gevonden in Rotterdam. Via de Rijn kwam haar lichaam uiteindelijk terecht in Rotterdam, ruim 300 kilometer stroomafwaarts.

In juli werden delen van Nederland, België en Duitsland geteisterd door heftige overstromingen. Huizen werden weggevaagd en in Duitsland vielen tientallen doden. De 60-jarige vrouw kwam uit Bad Neuenahr. Die plaats werd zwaar getroffen door het extreme hoogwater als gevolg van zware regenval. Ook het traditionele wijndorp Dernau werd zwaar getroffen door de overstromingen. Gevallen in het water De vrouw zou in de Ahr zijn gevallen en door het water zijn meegesleurd tot in Rotterdam, ruim 300 kilometer stroomafwaarts. Met de vondst van de vrouw komt het dodental door de overstromingen in Duitsland op 184. Er worden maanden na de overstromingen nog altijd twee Duitse slachtoffers vermist.