Brits parlementslid doodgestoken tijdens werkbezoek: 'Een schok voor Engeland'

Volgens Sky News zou de dader een kerkzaal zijn binnengewandeld en de politicus hebben aangevallen. Het parlementslid was op werkbezoek in zijn eigen kiesdistrict.

David Amess, 69 jaar, vertegenwoordigde het Southend West-district in Essex.

Motief

"Het is nog niet duidelijk wat het motief is van de dader. Amess zou ter plaatse zijn behandeld aan zijn verwondingen en is per helikopter afgevoerd", zegt Saenen. Amess was niet een heel vooraanstaand parlementslid, maar wel een van de langstzittende. Hij was getrouwd en had vijf kinderen.