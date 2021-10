Tolk die op Nederlandse evacuatielijst stond vermoord in Kabul

Vannacht zou er bij de 36-jarige man, die in het huis van zijn ouders was, zijn aangeklopt door leden van de taliban. Die zouden hebben gevraagd naar zijn naam. "Ze vroegen om hem en toen hij bevestigde wie hij was, begonnen ze ineens met een AK-47 op hem te schieten", zegt een familielid van de tolk tegen de NOS.

Voor zover bekend is er niet eerder een tolk vermoord die op de Nederlandse evacuatielijst stond. Veel tolken zitten ondergedoken uit angst voor de taliban vanwege hun werk voor Nederlandse of andere buitenlandse missies.

'Als het klopt, is het een drama'

Demissionair minister Ben Knapen van Buitenlandse Zaken laat in een reactie weten: "Op dit moment weten we niet meer dan in het bericht staat. Als het zo is, is het een drama. We proberen zo snel mogelijk te achterhalen hoe dit zit en of deze tolk op een evacuatielijst stond."

Het bericht van de moord bevestigt volgens Knapen wel de noodzaak om de groep van 2100 Afghanen die Nederland wil opnemen daar 'zo snel als mogelijk' weg te halen.