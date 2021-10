Getuigen Noorse aanval: 'Ik zag een pijl uit iemands rug steken'

Een 37-jarige Deen is opgepakt en heeft inmiddels een bekentenis afgelegd. Gisteravond viel hij in een stad op zo'n 80 kilometer van de Noorse hoofdstad Oslo meerdere mensen aan. De aanvaller zou meerdere wapens bij zich hebben gehad, waaronder een pijl-en-boog. Hij viel meerdere mensen aan, onder meer in een Coop-supermarkt.

Vijf mensen overleefden de pijl-en-boogaanval niet, twee anderen raakten gewond. Zij liggen op de intensive care van een ziekenhuis.

Getuigen

Getuigen delen in Noorse media een dag later hun verhaal. David vertelt tegen Drammens Tidende: "We zagen een man de supermarkt uitlopen. In zijn rug zat een pijl. Het was schokkend."

Een andere getuige, student Thomas Nilsen, woont in de straat waar de aanval gebeurde. "Ik hoorde doodskreten. Het was zo heftig."

De Noor omschrijft tegen het Noorse Dagbladet het incident als 'onwerkelijk.' "Dat geschreeuw zal ik nooit vergeten, ik heb nog nooit zoiets gehoord."