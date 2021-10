Nog ruim 2100 mensen komen in aanmerking voor evacuatie vanuit Afghanistan naar Nederland

Gegoocheld met cijfers

Er is de afgelopen weken druk gegoocheld met cijfers over hoeveel Afghanen er nog in aanmerking komen voor evacuatie naar Nederland.

In een interview met het AD zei VVD-bewindspersoon Ankie Broekers-Knol dat er mogelijk 100.000 Afghanen naar Nederland willen komen en dat te veel migratie uit het land een 'braindrain' kan veroorzaken. Ze ging voor die uitspraken door het stof.

Tweede Kamer

Demissionair minister Knapen wil niet reageren op de uitspraken van zijn collega. Woensdag is er een debat in de Tweede Kamer over dit onderwerp.

Kamerlid Derk Boswijk (CDA) spreekt nu van een 'heldere' brief. "Fijn dat het demissionair kabinet onze zorgen serieus neemt", twittert hij. Boswijk wijst ook op 'de instabiele situatie in Afghanistan waar we nu afhankelijk van zijn.'

Voor VVD-Kamerlid Jeroen van Wijngaarden blijft het 'uitgangspunt' opvang in de regio 'en niet in Nederland'. "Maar dat neemt niet weg dat we er moeten zijn voor Afghanen die direct gevaar lopen door hun werk voor Nederland. Welke Afghanen dat wel en niet zijn is in deze brief van het kabinet nu goed afgebakend."