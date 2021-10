Bekende 'selfie-gorilla' sterft in armen verzorger: 'Hield van haar als een kind'

De verzorger ging in 2019 viral met bovenstaande foto waarop de berggorilla poseert met nog een andere verweesde gorilla. Als twee modellen stonden de gorilla's op de foto: nonchalant, rechtopstaand, 'lachend' naar de camera.

Ndakasi was twee maanden oud toen haar moeder stierf. Rangers die haar vonden, lieten weten dat de gorilla zich nog vastklampte aan het levenloze lichaam van haar moeder. Daarna woonde ze al die jaren in het Virungapark in Congo.

Droefheid

Het park waar de verweesde berggorilla woonde, maakte op Instagram het overlijden bekend. "Met oprechte droefheid melden we de dood van Ndakasi", schrijft het park.

Ndakasi stierf in de armen van haar grote vriend Andre Bauma. Hij zorgde voor haar vanaf de eerste dag dat de gorilla werd gevonden. Het Senkekwe Center, gelegen in het park, is de enige plek ter wereld waar voor verweesde berggorilla's wordt gezorgd.