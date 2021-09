Amerikaan Clinton Young mag na bijna 20 jaar dodencel verlaten: 'Familie gilde het uit'

In november 2001 werden twee mensen vermoord in Texas. Vier mannen tussen de 18 en 22 jaar werden opgepakt, onder wie Clinton Young die aanvankelijk op de vlucht was geslagen. Young was namelijk net vrijgelaten uit de jeugdgevangenis en mocht in het gebied van het plaats delict niet komen. Daarnaast was hij onder invloed, wat illegaal is in Texas.

Young zweeg tijdens proces

Hij had dus wat op zijn kerfstok, maar of hij ook de moorden had gepleegd? Geen sprake van, was het verhaal van Young. Toch zei hij dat destijds niet tegen de politie. Vanaf het moment dat hij werd aangehouden, besloot Young te zwijgen, mede door de cultuur waarin hij was opgegroeid.

De andere drie verdachten, David, Mark en Darnell, vormden een hechte vriendengroep. Young kende ze nog maar net. De drie vrienden wezen dan ook naar Young als dader van de moorden en legden - vaak tegenstrijdige - verklaringen af, die belastend waren voor Young.

Forensisch bewijs dat Young de moorden zou hebben gepleegd was er niet, maar toch geloofde de jury de drie vrienden en werd Young veroordeeld tot de doodstraf.