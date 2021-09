Schikking in zaak Amerikaanse diplomatenvrouw die Britse tiener doodreed

Omdat ze diplomatieke onschendbaarheid heeft, zou de vrouw niet kunnen worden vervolgd. De Britten wilden opheffing van de immuniteit, maar kregen dat niet voor elkaar.

Doorbraak

De zaak werd lastiger doordat Sacoolas en haar man de benen namen en teruggingen naar de Verenigde Staten. Juist die actie zorgde voor een doorbraak, zei het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken in 2019. Juist doordat de vrouw naar huis was teruggekeerd, zou onschendbaarheid op haar niet langer van toepassing zijn.

De Amerikanen sloten zich bij dat standpunt aan. Maar wat dat in de praktijk betekende, moest nog duidelijk worden. Uiteindelijk is het beide partijen dus gelukt een oplossing te vinden. De getroffen schikking is 'een grote opluchting' voor de familie, zegt een woordvoerder. "De moed en vastberadenheid van de familie om de juridische strijd door te zetten, was ongelooflijk."