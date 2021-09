Marcel ziet vulkaan uitbarsten op La Palma, duizenden mensen geëvacueerd

Vulkanoloog: 'Niemand weet hoe lang dit duurt'

Het is voor het eerst in vijftig jaar dat er weer een vulkaan uitbarst op La Palma. Toch is dat niet zo bijzonder, stelt Pieter Vroon die als vulkanoloog verbonden is aan de Vrije Universiteit. "Dit zijn nou eenmaal de Canarische eilanden, dat is een vulkanisch actief gebied. En soms komt er uit die vulkanen dan magma naar boven, zoals nu. Dat kan eens in de duizend, of tienduizend jaar gebeuren, maar ook ieder jaar. Daar is geen peil op te trekken."

Bij een dergelijke vulkaanuitbarsting zal er een lavastroom de berg afkomen, vertelt Vroon. "Dat is voor mensen relatief ongevaarlijk, omdat je er van weg kunt lopen. Maar als de stroom door een dorp gaat, neemt het wel alles mee wat het tegenkomt. Er kan dus wel heel veel materiele schade ontstaan."

Hoe lang de vulkaan lava zal blijven spuwen, is onduidelijk. "Er is niemand die kan voorspellen hoe lang dit zal duren. De gemiddelde tijd van zo'n uitbarsting is ongeveer zeventig dagen, maar daar zit een hele grote spreiding omheen. Het kan dus ook een paar dagen duren, of een paar jaar. Daar is nu niets over te zeggen."