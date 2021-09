Hulporganisaties boos over 'politieke onwil' bij evacuatie Afghaans personeel

Dat zegt directeur Pim Kraan van hulporganisatie Save the Children tegen RTL Nieuws. Zij maken zich grote zorgen over Afghanen die in het verleden voor Nederlandse organisaties hebben gewerkt en nu met de dood worden bedreigd in Afghanistan. Zij krijgen voorlopig geen hulp bij de evacuatie naar Nederland. "Het gaat in totaal om een groep van 120 mensen."

"Dat zijn mensen die echt worden bedreigd. Deze mensen moeten we bijna elke nacht naar een ander adres smokkelen, omdat ze gevaar lopen. We zijn constant bezig om mensen in veiligheid te brengen."