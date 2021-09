Miljonair schuldig bevonden aan moord na verspreking tijdens tv-opnames

In 2015 werd Durst opgepakt op verdenking van de moord op Berman. Slechts uren daarna werd de laatste aflevering uitgezonden in de HBO-documentaire over hem, "The Jinx: The Life And Deaths Of Robert Durst." Tijdens de opnames daarvan versprak Durst zich over de moorden, toen hij dacht dat er geen microfoons aanstonden.

In de aflevering hoor je Durst in zichzelf mompelen: "Wat ik in vredesnaam gedaan heb? Ik heb ze allemaal vermoord natuurlijk."

Belang documentaire

De aanklagers onderstreepten vrijdag in de rechtbank het belang van de documentaire voor de vervolging van Durst. "Als zij die interviews niet hadden afgenomen, zouden we niet zijn waar we zijn", zei de hoofdaanklager. Ook een brief van de Amerikaan en een audio-opname van een vriend van hem werden gebruikt als bewijsmateriaal.