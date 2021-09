Huis van drugsbaas 'El Chapo' verloot door Mexicaanse regering

Als je naar het huis kijkt, is er niet veel te zien. Het is een wit gebouw met zwart hek, waarachter de toppen van enkele palmbomen zichtbaar zijn. Verder beschikt het over een verdieping, twee slaapkamers, een woonkamer, eetkamer en garage.

De woning, die ligt in de hoofdstad Culiacán van de noordwestelijke staat Sinaloa, is volgens de website van de Nationale Loterij 3,6 miljoen peso (155.000 euro) waard. De Mexicaanse regering had meerdere keren geprobeerd de woning te veilen, maar dat liep op niets uit.