Kleuter ontvoerd die kabelbaandrama overleefde, Italië doet onderzoek

De familie uit Israël kreeg wel bezoekrecht. Zo ging de opa van moederskant afgelopen zaterdag langs bij zijn kleinkind. Hij zou hem eventjes meenemen, maar bracht hem daarna niet meer terug. Hij zou Eitan met een privéjet en zijn Israëlische paspoort hebben meegenomen naar Israël.

'Een nieuwe tragedie'

De Italiaanse tante van Eitan heeft aangifte gedaan van ontvoering, en beroept zich op het Haags Kinderontvoeringsverdrag, waarin staat dat een ontvoerd kind zo snel mogelijk moet terugkeren naar het land waaruit hij of zij is meegenomen. Ze noemt het tegenover de Italiaanse krant Corriere della Sera 'een nieuwe tragedie voor Eitan'.

De Israëlische familie van Eitan bevestigt dat hij is aangekomen in Israël, maar ontkent dat hij is ontvoerd. "We hebben Eitan niet ontvoerd, we hebben hem naar huis gebracht", vertelden ze gisteren aan het Israëlische Radio 103FM. Ze beweerden daarnaast dat de ouders van Eitan vóór de crash naar Israël wilden terugkeren.