Angelo (22) sprong tijdens Belgische watersnood met zwemband in water en verdronk

Gérard woonde samen met Angelo en zus Marissa in het Belgische Eupen. Op de dag dat België getroffen werd door zware regenval, ging vader Gérard naar zijn vriendin in Duitsland. Die middag was hij nog wel even thuis en keek hij samen met Angelo naar de regen. Op sommige plekken stond het water al tot aan de knieën, maar een gevaar zagen de twee daar niet in.

'Het leek me niet gevaarlijk'

Toen Angelo 's avonds zijn vader belde of hij een opblaasbootje mocht lenen, om buiten wat te varen, had Gérard daar geen problemen mee. "Het was corona geweest, iedereen zocht wat vertier na die doodse maanden. Ik heb er verder niet echt over nagedacht, wat we samen gezien hadden leek me ook niet echt gevaarlijk", vertelt Gérard bij HLN.

Omdat Angelo die avond de afsluitdop van de boot niet kon vinden, besloot hij een opblaasbare zwemband mee naar buiten te nemen. Dat deed hij in de winter ook wel eens, om van de heuvel in de stad af te glijden als er sneeuw was gevallen. Dit keer gleed hij weer van de heuvel, om vervolgens mee te worden genomen door het water.