Complete chaos door coronarel tijdens kraker Brazilië-Argentinië

'Dit had een mooie show moeten zijn'

"Onze landgenoten in Argentinië moeten beseffen dat ik als coach mijn spelers moet beschermen", liet de Argentijnse bondscoach Lionel Scaloni verontwaardigd weten. "Ik kan niet toestaan dat er mensen het veld opkomen, die zomaar mijn spelers oppakken en afvoeren. Dit maakt me heel verdrietig. We wisten verder officieel van niks. Wij wilden spelen, Brazilië wilde spelen, dit had een mooie show moeten zijn met de beste spelers van de wereld."

De Argentijnse voetbalselectie kwam vrijdag aan in Brazilië, een dag na de zege in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Venezuela.