'Drie Nederlandse jongeren overleden bij ongeluk in Spanje'

Drie Nederlandse jongeren zijn om het leven gekomen bij een auto-ongeluk in het noorden van Spanje in de regio Baskenland. Dat melden Spaanse media. De auto met de jongeren, onder wie twee broers, erin kwam in botsing met een vrachtwagen.

Een slachtoffer zou 19 jaar oud zijn, de andere twee 20. Volgens het Baskische ministerie van Veiligheid zijn twee van hen ter plaatse overleden, een van de mannen van 20 zou een paar uur later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen zijn overleden. #irteerakgfa Desgraciadamente ha habido dos fallecidos y una tercera persona está siendo atendida. pic.twitter.com/2yeKpsdoxL — Gipuzkoako Suhiltzaileak (@SuhiltzaileGIP) September 2, 2021 Vrachtwagen met stro De jongeren zouden iets na 10.00 uur een botsing hebben gehad met een vrachtwagen op de snelweg AP1, ter hoogte van de stad Soraluze. De vrachtwagen zou beladen zijn met stro, dat na het ongeluk deels vlam vatte en door de brandweer geblust moest worden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kon het bericht nog niet bevestigen.