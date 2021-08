Moeder redt zoontje (5) uit klauwen van poema in VS

Nadat de melding binnenkwam werd er direct een agent naar het huis gestuurd. Die trof de poema aan in de struiken. "Om de openbare veiligheid te waarborgen doodde hij hem ter plaatse." Nadat er DNA-tests werden gedaan, bleek het inderdaad om de poema te gaan die het jongetje aanviel.

Andere poema verdoofd en vrijgelaten

Het zou gaan om een nog jonge poema die nog aan het leren was hoe te jagen. Omdat het jongetje klein is, werd hij gezien als een geschikte prooi en werd hij het slachtoffer. Aanvallen van poema's zijn zeldzaam, volgens regionale media was er de afgelopen 20 jaar in dit gebied geen enkele aanval gemeld.