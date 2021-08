Torenflat Milaan gaat in vlammen op, gevelplaten smolten als boter

Een torenflat van twintig verdiepingen in het Noord-Italiaanse Milaan is vrijwel geheel uitgebrand. De brandweer onderzoekt of er slachtoffers zijn gevallen.

Het lijkt er volgens de eerste berichten op, dat iedereen het appartementencomplex op tijd kon verlaten. Wel melden Italiaanse media dat een twintigtal mensen rook heeft ingeademd. Zwartgeblakerd Op videobeelden op Twitter is te zien hoe de toren in lichterlaaie staat en dat na de brand het gebouw zwartgeblakerd is. Volgens een ooggetuige smolten gevelplaten als boter. In #Milaan staat een flat van vijftien verdiepingen in brand. https://t.co/GHnaLs1UUD — Pieter (@pvzalen) August 29, 2021 Deze uitspraak roept herinneringen op aan de geruchtmakende brand op 14 juni 2017 in de Grenfell-toren in Londen met 72 doden. Daar kon de brand zich razendsnel verspreiden door onder meer de gevelbekleding.