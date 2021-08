VS: taliban laten Afghanen met visum én buitenlanders vertrekken

'Extreem goed nieuws'

Volgens redacteur Martin van Norel, die deze week veel contact had met Afghanen die het niet lukte te vluchten, is dit extreem goed nieuws.

"Ook de groep Afghanen zonder buitenlandse papieren die door Nederland geëvacueerd zouden worden, mag nu het land verlaten. Tot nu wilden de taliban Afghanen zonder buitenlandse papieren niet laten gaan. Dit geldt dus ook voor de tolk Mohammed die in 2010 voor ons werkte in Uruzgan. Hem is het niet gelukt te vluchten via het vliegveld. Hij staat nu doodsangsten uit en is bang door de taliban opgepakt te worden omdat hij voor een hele reeks buitenlandse organisaties en Afghaanse ministeries werkte."

Van Norel besluit: "Hopelijk komt er nu snel een einde aan de ellende van een hele grote groep mensen die deze week een sprankje hoop hadden dat compleet uitdoofde toen de evacuaties stopten."