Tienduizenden Amerikanen op de vlucht voor orkaan Ida: 'Deze wordt erger dan Katrina'

Weermodellen houden rekening met een stormvloed tot maximaal 4,5 meter. En met 300 tot 400 millimeter regen in korte tijd, een hoeveelheid die in Nederland gemiddeld in een half jaar valt. Maar er is zelfs een scenario dat uitgaat van meer dan 1000 millimeter regen. Ook bestaat de kans dat Ida toch onverwacht krachtiger wordt dan categorie 4.

President Biden heeft hulp toegezegd aan de staten die te maken krijgen met de orkaan.