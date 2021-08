Meisje (1) verdwaalt en overleeft vier dagen in Russisch bos

Honderden vrijwilligers zochten dagenlang naar de 1-jarige Lyuda Kuzina. Haar moeder verloor haar dinsdag uit het oog tijdens een bezoek aan het zomerhuis van de familie, in de buurt van Moskou. Volgens Russische media was de moeder van Lyuda even naar de buren gelopen.

Haar oudere kind volgde, maar Lyuda, de jongste van het stel, raakte de weg kwijt en belandde in het bos.