Nog één week om te vluchten uit Afghanistan, daarna is voor achterblijvers alles onzeker

De Nederlandse overheid is er huiverig voor. Het zou te gevaarlijk zijn om buiten het vliegveld te opereren. Onzin, vindt Snels. "Engeland, Duitsland, die begeleiden de mensen wel. En dat zien ze daar ook. Duitsland heeft zelfs aangeboden andere landen te helpen. We moeten echt nu actie ondernemen."

Nu, vindt Snels, want wat gebeurt er als de deadline van 1 september is verstreken? "Ik weet het niet. Ik weet het echt niet."

Trip naar het vliegveld

Ook Amnesty International kijkt met vrees uit naar 1 september. "Het is voor ons net zo goed koffiedik kijken", zegt Katy Sherriff van de organisatie. "We kijken er met grote zorgen naar dat het nog maar een week is."

"Begin juli werden negen mannen van de etnische Hazara-minderheid afgeslacht door talibanstrijders", zegt Sherriff. "Dit kan een voorteken zijn voor wat een talibanbewind kan gaan betekenen. Daarom maken wij ons grote zorgen over wat er na 31 augustus in Afghanistan kan gaan gebeuren."

Ondertussen wordt de situatie richting en bij het vliegveld niet beter. De taliban zijn de baas in de stad, en bij het vliegveld is het chaos. Schietpartijen, verdrukkingen, en dan hebben we het nog niet over de administratieve rompslomp. Het duurt te lang, vluchten worden gemist, waardoor mensen de helse trip nog eens moeten wagen. Sommige mensen zitten al dagenlang te wachten in de hitte bij de luchthaven, zo zie je in de beelden hieronder: