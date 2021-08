Zeven studenten vergiftigd in Duitsland: mogelijk poging tot moord

Voor zover bekend is er nog niemand aangehouden.

Het incident gebeurde op de technische universiteit van Darmstadt. De slachtoffers hadden hier iets gegeten of gedronken, waar een onbekende verdachte een 'gevaarlijke stof' aan had toegevoegd.

'Scherpe geur'

Het is niet duidelijk in welke voedingsmiddelen het gif allemaal is gestopt, maar de politie kijkt onder meer naar pakken melk en flessen water.

De gebruikte stof is nog onbekend. De politie vermoedt dat het middel, dat een scherpe geur had, tussen vrijdag en maandag in het voedsel is gestopt. Mensen krijgen het advies geen eten te nuttigen dat opgeslagen was op de campus in de periode dat de misdaad vermoedelijk is gepleegd.