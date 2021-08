Alles op alles om vlucht naar Nederland te halen: 'Bang om doodgeschoten te worden'

Opluchting

De vader en broer van Akane (haar naam is eveneens gefingeerd vanwege veiligheidsredenen) hadden geluk: het lukte hen wél om op een vlucht te komen. "Ze zitten momenteel in een vliegtuig dat onderweg is naar Nederland", zegt Akane vanuit Nederland. De opluchting is onbeschrijflijk. "Het is zo goed nieuws dat ze erin zitten."

Het vliegtuig is wel flink vertraagd, vertelt Akane. De vluchtroute is haar ook niet helemaal duidelijk. Volgens de laatste berichten landt het toestel in Tbilisi, de hoofdstad van Georgië. "Het belangrijkste is dat ze in ieder geval in het vliegtuig zitten", benadrukt Akane. "De rest maakt op dit moment niet uit, als ze daar maar weg zijn."