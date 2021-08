Nederlandse Azizullah stond klaar voor evacuatie, maar het vliegtuig vertrok zonder hem

Wanhopige mensen

"Die drukte is vooral vanwege wanhopige mensen, die mee willen. Er stonden ook veel Afghanen die niet in aanmerking komen voor evacuatie, maar die hopen dat ze toch mee kunnen. De Amerikanen bewaken de poorten van binnenuit", vertelt hij. "Maar zij moeten gewoon naar buiten komen en iedereen wegsturen die geen paspoort heeft."

Dat doen ze niet, de poort blijft dicht. Inmiddels komen er berichten dat het transportvliegtuig dat namens Nederland evacuees zou oppikken, geland is op Kabul en ook weer op het punt staat om te vertrekken. Tien minuten later komt het bericht naar buiten dat het toestel weer vertrokken is.

'Geen enkele informatie'

Zonder Azizullah. "Ik zit niet in het toestel", appt hij teleurgesteld. "Heel erg jammer dat dit zo slecht geregeld is. Ik heb vier uur voor een gesloten poort gestaan, met gevaar voor eigen leven. We krijgen geen enkele informatie."

Als zeker is dat het toestel echt vertrokken is zonder hem, besluit hij terug naar zijn familie te gaan. Of dat veilig kan? "Dat is nu maar de vraag. Maar ik ga naar huis, ik trek het niet meer. Er is geen water, geen eten, en te veel onduidelijkheid. Er worden hier telkens schoten gelost om mensen uit elkaar te krijgen, maar niemand luistert."

Inmiddels heeft Azizullah laten weten dat hij veilig is aangekomen bij zijn familie.