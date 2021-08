Bewusteloze Britse vrouw verkracht in populair uitgaansgebied Mallorca

Het is niet de eerste keer dat een heftig incident plaatsvindt op het eiland Mallorca. Zo werd de 27-jarige Carlo op 14 juli door een groep Nederlandse jongeren meerdere malen tegen het hoofd geschopt. Hij overleed in een ziekenhuis in Palma als gevolg van hersenletsel.

'Incidenten uitzonderlijk'

Volgens een woordvoerder van de lokale politie in Palma zijn de twee incidenten uitzonderlijk. Elke dag lopen vele agenten door Palma die de veiligheid bewaren, zegt hij. "Elk jaar komen er duizenden toeristen naar Palma, omdat het een veilige plek is. Deze twee incidenten zijn ongewoon voor ons, want over het algemeen genieten mensen hier van hun vakantie."