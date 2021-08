Testen in vakantielanden met gele kleurcode: zo moet dat

Fransen kunnen gratis een PCR-test doen, maar toeristen moeten er sinds 7 juli voor betalen. Voor een PCR-test betaal je 49 euro, een snellere antigeentest kost 29 euro.

België

Je kunt je in België laten testen bij de huisarts, een laboratorium of een testcentrum. Via dit interactieve kaartje kun je het testcentrum opzoeken bij jou in de buurt. De afspraak kun je online maken.

De maximumprijs voor een PCR-test is 55 euro, maar wil je een snellere PCR-test met uitslag binnen drie uur, dan betaal je 120 euro. Voor een antigeentest, die je kunt kopen in apotheken, betaal je 17 euro.

Griekenland

In de grotere Griekse steden, zoals Athene, kun je een PCR-test of antigeentest laten doen in verschillende testcentra, maar de beste manier om je te laten testen is op het vliegveld. Via de luchtvaartmaatschappij Aegean Airlines kun je op meer dan 45 locaties een testafspraak maken. Een PCR-test kost 50 euro, een antigeentest 18 euro.